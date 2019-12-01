Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se fortalecerá la seguridad en la entidad

Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se fortalecerá la seguridad en la entidad
5 de Noviembre de 2025
Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2025.- Con la finalidad de presentar y pulir los detalles de la estrategia operativa Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, este miércoles se reunieron en Palacio Nacional la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y el fiscal general, Carlos Torres Piña.

Sobre el particular se informó que dicho esquema preventivo y disuasivo será coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y autoridades estatales.

Mismo que contará con la participación de la Guardia Civil, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad y Protección Ciudadana (Seguridad), la Guardia Nacional, y las fiscalías generales de la República (FGR), y del Estado de Michoacán (FGE).

En este tenor, Oseguera Cortés celebró el apoyo que desde la federación ha llevado a Michoacán a ser de las entidades con mayor avance en el objetivo de disminuir los índices delictivos, en los que sobresalen la extorsión y el homicidio doloso, para brindar a la ciudadanía de la seguridad y el bienestar que merecen.

