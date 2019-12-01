Son ya 97 alcaldes asesinados en los últimos 7 años a nivel nacional: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- “Hoy me duele mucho saber que Carlos Manzo se convirtió en un número más de esos que para el gobierno son estadísticas”, sobre todo, cuando en los últimos siete años de gobierno morenista se han triplicado los homicidios de presidentes municipales, aseguró Memo Valencia, durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado en la que rindió protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García.

“Es el décimo presidente municipal ejecutado en lo que va del actual gobierno (federal), 97 ya, si sumamos los 87 del gobierno anterior. En contraste con los 30 del gobierno inmediato al anterior y 47 de ese gobierno que dicen, trajo la guerra a Michoacán. Una gran diferencia si lo vemos desde el punto de vista en que se ha duplicado el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas”, dijo.

El diputado local priista, insistió en que no hay sombrero lo suficientemente grande para honrar la memoria de Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre en pleno centro de Uruapan, y quien fue su amigo durante los últimos 25 años.

Recordó que siempre ha levantado la voz por las víctimas del crimen organizado, los desplazados, los homicidios de luchadores sociales como Hipólito Mora, Homero Gómez o Bernardo Bravo y ante el asesinato de Carlos Manzo, no guardará silencio.

Lamentó que, la impunidad sea el común denominador en todos y cada uno de los casos que suceden en Michoacán.

“Lo único que habrá seguro en este estado, es que habrá más muertos, que habrá más asesinados y que el común denominador en todo será la impunidad y que la impunidad seguirá fomentando el homicidio de grandes activistas, y vamos a alzar la voz. Honremos la memoria de Carlos Manzo manteniendo firme su legado y alzando la voz por las víctimas”, mencionó.

El dirigente del PRI en el estado enfatizó que a él nadie lo callará para denunciar que los criminales siguen matando a los activistas, a los ciudadanos y a tantas víctimas que para el oficialismo no son más que estadísticas, como la muerte de Carlos Manzo.

“No me van a callar. Estoy consciente del riesgo que implica lo que hago porque lo he venido haciendo. Yo no soy oportunista ramplón, no. Yo siempre he estado del lado de las víctimas y he luchado por los derechos de las víctimas y también he enfrentado a la delincuencia. ¿Cómo no hacerlo? Pues si aprendimos juntos con Carlos Manzo. ¿Cómo no hacerlo? si no tenemos la misma sangre, pero sí los mismos ideales y el mismo corazón”.

Finalmente, el diputado priista empeñó su palabra de no rendirse y silenciar su voz ante la falta de seguridad, la violencia e indolencia de Morena y aliados que dejan en manos de la delincuencia al país, “no me importa perder la vida, vamos a seguir luchando siempre por honrar la memoria de Carlos Manzo”.