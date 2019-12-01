Quitan la vida a dos en la colonia Bajada San Martín de Irapuato, Guanajuato; uno fue identificado como "El Cuate"

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 22:33:08

Irapuato, Guanajuato, a 5 de noviembre de 2025.- Uno de los hombres asesinados durante el ataque armado registrado la noche de este miércoles en la colonia Bajada San Martín fue identificado como Fabián, alias “El Cuate”, de 36 años, quien contaba con 35 ingresos por diversas faltas administrativas y delitos menores.

El hecho violento ocurrió entre las calles Cedro y Calle del Parque, cuando vecinos reportaron al número de emergencias múltiples detonaciones de arma de fuego. De inmediato, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron a tres personas del sexo masculino: dos sin signos vitales y uno más gravemente herido.

El lesionado fue identificado como Fernando, de 21 años, quien recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja y fue trasladado de urgencia a un hospital para su atención médica.

En el sitio, peritos y agentes ministeriales confirmaron que Fabián “El Cuate” presentaba varias heridas de bala; el segundo fallecido permanece sin identificar hasta el momento. De acuerdo con los primeros reportes, Fabián había sido detenido en diversas ocasiones por riñas, portación de cannabis, tentativa de robo e intoxicación en la vía pública.

La zona fue acordonada por elementos municipales mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones correspondientes. Personal forense realizó el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia legal y se analizarán los indicios para determinar el móvil y la mecánica del ataque.

Las autoridades continúan recabando material videográfico y testimonios de vecinos para esclarecer los hechos y dar con los responsables.