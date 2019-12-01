Bedolla se hunde en redes tras el asesinato de Carlos Manzo; ni la foto con Sheinbaum contiene la avalancha de insultos y reclamos de renuncia

Morelia, Mich., a 5 de noviembre de 2025.- Lo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla quiso vender como un triunfo político —el anuncio del llamado “Plan Michoacán por la paz y la justicia” en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum— se convirtió en una réplica viral de desprecio, burlas y acusaciones que lo han colocado en el ojo del huracán en X (antes Twitter) y Facebook. Lejos del aplauso, su publicación acumuló una avalancha de reproches que van desde la exigencia de renuncia hasta señalamientos de vínculos con el crimen organizado y la responsable de muertes políticas.

En X, la publicación —que superó las 42 mil vistas— fue contestada con etiquetas que lo han definido como “narco-gobernador” y “traidor”. Usuarios como @AxelElpapu2323 lo llamaron “traidor a la patria y a la vida” bajo el hashtag #NarcoGobiernoMorena, y otros compartieron memes y montajes que retratan a Bedolla como un títere de los cárteles. Entre las críticas más virales se repitió la acusación directa sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, y la narrativa de que el mandatario protege intereses del crimen organizado se volvió central en la conversación.

Facebook, con una audiencia más amplia y menos profesionalizada, confirmó y agravó esa sensación: en la publicación oficial del gobernador las respuestas fueron en su inmensa mayoría de rechazo total. Comentarios seleccionados del post reflejan un tono de indignación cruda: “Cínicos, pena les debería dar ser unos ineptos…”, “Fuera fuera esos corruptos”, “A S E S I N O S”, “Malditos miserables” y “La gente quiere que renuncien”. No son matices: son juicios de valor, golpes directos a su legitimidad pública.

Las acusaciones en redes no son solo insultos; toman formas más específicas. En X circularon mensajes que lo vinculaban con grupos criminales —y en Facebook hubo quien incluso bromeó con la posibilidad de investigación internacional: “Te anda buscando la DEA”, escribió un usuario—, lo que da cuenta de hasta qué punto ha calado la desconfianza entre la ciudadanía. La narrativa dominante en ambas plataformas es la convicción de que Bedolla no sólo ha fallado en la seguridad pública, sino que estaría comprometido con intereses oscuros que operan en el estado.

En el centro del enojo está, además, la percepción de hipocresía: mientras el discurso oficial habla de “plan” y coordinación con el Gobierno federal, la población responde con memes que muestran a las autoridades celebrando mientras Michoacán “arde”. Usuarios viralizaron imágenes y frases que ironizan sobre la distancia entre la retórica gubernamental y la realidad de violencia, abandono y corrupción que perciben en sus comunidades.

La demanda que se repite es clara y directa: revocación y renuncia. Comentarios y reposts no solo piden explicaciones; exigen la salida del Gobernador.

“Revocación!”, “Renuncia”, y llamados similares aparecen en distintos hilos, señalando que la estrategia ya no es solamente atacar una acción puntual sino pedir la destitución como única salida legítima para muchos usuarios.

¿Tiene consecuencias políticas reales? La narrativa en redes sugiere que sí. Cuando la crítica trasciende a la calle y se replica en medios locales y en el discurso de analistas, la presión se vuelve tangible. Ya hay periodistas y opinadores que han calificado al gobernador de “complaciente” y “timorato” frente a la violencia; mientras tanto, organizaciones civiles y grupos de opinión se hacen eco del enojo digital. En términos de comunicación política, Bedolla ha perdido la batalla por la narrativa: ni X ni Facebook le han dado el beneficio de la duda.

Es importante subrayar: las redes documentan acusaciones y percepciones que dañan la reputación del gobernador, pero no sustituyen investigaciones formales. Lo que sí muestran con claridad es un paisaje de opinión pública profundamente hostil y movilizado contra su figura. La mezcla de insultos, memes, acusaciones de nexos criminales y pedidos de renuncia conforma una crisis de imagen que, si se traduce en presión social sostenida, podría tener efectos políticos concretos.

Para Bedolla la urgencia es doble: enfrentar la erosión de su legitimidad ante la ciudadanía y responder con transparencia a las preguntas públicas que alimentan la ira. Hasta ahora, la reacción en redes ha sido unánime en el rechazo; lo que venga después dependerá de si el gobierno logra recuperar la narrativa con pruebas, claridad y acciones visibles, o si la marea digital se convierte en una corriente imparable.