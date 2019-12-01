De sospechoso a víctima: joven baleado por escoltas de Carlos Manzo queda en el limbo mientras autoridades se deslindan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 21:27:02

Uruapan, Mich., a 5 de noviembre de 2025.— En medio de la incertidumbre, versiones contradictorias y el silencio oficial que rodea el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, una nueva arista del caso estalló en redes sociales: la familia de un joven herido por un disparo aquella noche exige justicia y acusa a las autoridades de “echarse la bolita” para evitar asumir responsabilidades.

De acuerdo con los testimonios difundidos por los familiares, el muchacho —cuya identidad se mantiene reservada— fue baleado por la espalda presuntamente por uno de los escoltas del alcalde, en el caos inmediato tras los primeros disparos. Aseguran que el chico fue detenido bajo la sospecha de ser uno de los agresores, pese a que, según ellos, no existía ninguna evidencia en su contra.

“Lo habían agarrado como sospechoso. Luego que le hicieron la prueba de la pólvora ya vieron que no tiene nada que ver. Ya nomás se andan echando la bolita la municipal y la fiscalía. Ahora resulta que no saben quién lo baló y a mi muchacho le perforaron un pulmón”, denunció uno de los familiares en una publicación que se viralizó rápidamente.

El joven permanece internado en el Hospital Regional “Dr. Pedro Daniel Martínez”, conocido como la Clínica 86, donde se reporta que fue intervenido quirúrgicamente por la lesión pulmonar que puso en riesgo su vida.

“Ya solo está en calidad de víctima”

La familia asegura que el muchacho fue inicialmente presentado como detenido, pero que tras las pruebas periciales —en particular el examen de rodizonato de sodio, usado para detectar rastros de disparo— fue reclasificado como víctima, sin que hasta ahora se haya aclarado quién accionó el arma que lo hirió.

A pesar de que el caso empezó a circular en redes como una probable violación de derechos humanos, ni la Secretaría de Seguridad Pública municipal ni la Fiscalía General del Estado han confirmado, aclarado o negado públicamente la participación de elementos oficiales en la agresión contra el joven.

Esto ocurre mientras persisten dudas sobre la actuación de los escoltas y el operativo de seguridad que acompañaba al alcalde, así como sobre la forma en que se manejó la escena durante la balacera y los minutos posteriores.

Un episodio más en un caso lleno de vacíos

La situación del joven se suma al creciente reclamo social por la falta de información clara, las contradicciones sobre la identidad del autor material abatido y las confusas detenciones que siguieron al ataque. Familias, activistas y ciudadanos han señalado la ausencia de versiones oficiales completas como un factor que alimenta la desconfianza y la confusión.

Mientras tanto, la familia del muchacho insiste en que no permitirá que el caso quede impune.