Acuerda secretaria de Gobernación diálogo continuo para enriquecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 22:26:07

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2025.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como presidentes municipales de la entidad, con la finalidad de comenzar los trabajos para la elaboración del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Después de asistir a la reunión diaria de seguridad en Palacio Nacional, Ramírez Bedollla se trasladó a la Secretaría de Gobernación, donde los demás alcaldes del estado se sumaron a la reunión por medio de una videoconferencia.

“Esta tarde nos reunimos con el gobernador @ARBedolla, así como presidentas y presidentes municipales de #Michoacán, para acordar un diálogo continuo que permita el trabajo conjunto con su mirada y experiencia. De esta manera definiremos acciones concretas para enriquecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por la Presidenta @Claudiashein en beneficio de los habitantes de la entidad”, expresó Rodríguez Velázquez, a través de la red social X.

Mediante un comunicado, la funcionaria federal dio a conocer que la reunión duró poco más de tres horas y se conectaron 59 alcaldes michoacanos.

Además lamentó el fallecimiento del alcalde de Uruapan, quien fue asesinado el paso 1 de noviembre, y aseguró que no habrá impunidad y se hará justicia.

El plan impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se basa en en tres ejes fundamentales: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico con Justicia, y Educación y Cultura para la Paz, en el cual, se espera la participación de todos los sectores.

En la reunión también estuvieron presentes el Subsecretario de Gobernación César Yañez; la Subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social, Clara Luz Flores.