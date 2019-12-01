Localizan sin vida en Epitacio Huerta, Michoacán a adolescente reportada como desaparecida 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 21:33:52
Epitacio Huerta, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- El cuerpo sin vida de Julisa “N”, de 17 años, quien había sido reportada como desaparecida el 30 de octubre, fue localizado en un paraje de esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el camino de terracería que comunica las comunidades de Piedras Negras y La Luz, estaba tirado el cuerpo sin vida de una joven mujer.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificada como Julisa “N”, de 17 años, quien había sido reportada como desaparecida el 30 de octubre, restos que fueron llevados al SEMEFO para los efectos de ley.

Noventa Grados
