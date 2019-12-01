Reporte anónimo moviliza a corporaciones policiacas tras hallazgo de dos cadáveres envueltos en cobijas en Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 21:45:49

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 5 de noviembre de 2025.- Un reporte anónimo al sistema de emergencias 911 originó un fuerte despliegue policiaco la mañana de este miércoles, luego de que fueran localizados los cuerpos sin vida de dos personas aún sin identificar, envueltos en cobijas y con visibles huellas de violencia, a un costado de la carretera federal Querétaro–Apaseo el Alto, a la altura de la comunidad de Marroquín.

De acuerdo con los primeros informes, la llamada alertó sobre la presencia de dos bultos sospechosos tirados junto a la cinta asfáltica. Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional confirmaron que se trataba de dos personas sin vida que presentaban heridas de arma de fuego y evidentes signos de tortura.

Paramédicos de emergencia revisaron a las víctimas, determinando que ya no contaban con signos vitales. Enseguida, el área fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos.

La zona del hallazgo, ubicada en un tramo carretero con escasa iluminación y donde anteriormente se han registrado hechos violentos, permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas y se desconoce el tiempo exacto en que fueron abandonadas. Sin embargo, versiones preliminares señalan que los cuerpos pudieron haber sido dejados durante la madrugada.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevaron a cabo las labores de campo y recolección de evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarles la necropsia de ley y determinar las causas precisas de la muerte, mientras continúan las indagatorias para identificar a las víctimas y establecer el móvil del crimen.