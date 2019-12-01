Con drones y a balazos crimen ataca pista de avionetas en límites de Michoacán con Jalisco: destruyen tres aeronaves

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 11:50:34

Tepalcatepec, Mich., a 28 de septiembre de 2025.— Un ataque armado y con drones explosivos sacudió la madrugada de este domingo la pista de avionetas conocida como La Parota, ubicada en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, dejando como saldo la destrucción de tres aeronaves y diversos daños materiales.

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 03:00 horas se escucharon intensas ráfagas de armas de fuego en la región, seguidas de al menos seis explosiones provocadas, aparentemente, por drones cargados con artefactos explosivos. Las detonaciones se prolongaron hasta cerca de las 04:00 horas.

Alrededor de las 06:30 horas, autoridades locales verificaron los hechos y confirmaron que la pista aérea había sido blanco de la agresión, atribuida a civiles armados. En el lugar se encontraron además artefactos conocidos como ponchallantas, elaborados de forma artesanal con varilla, lo que refuerza la hipótesis de que los agresores intentaron obstaculizar la llegada de fuerzas de seguridad.

Si bien no se reportaron víctimas, las autoridades señalaron que el ataque destruyó tres avionetas estacionadas en el sitio.

La pista de avionetas La Parota ha sido señalada en versiones extraoficiales como un espacio presuntamente utilizado para actividades clandestinas, lo que podría estar vinculado con la violencia registrada en la región de Tepalcatepec y Jilotlán y la lucha entre Juan José Farías “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec, contra el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Unidades de apoyo de seguridad municipal y estatal acudieron a la zona tras el ataque, sin que hasta el momento se informe sobre detenciones.