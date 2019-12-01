Con ayuda de helicóptero artillado y buque aseguran más de 900 kilos de estupefacientes en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 13:14:37

Acapulco, Guerrero, a 22 de agosto 2025.- Con el apoyo de un buque y un helicóptero artillado, personal de la Secretaría de Marina- Armada de México, logró asegurar más de 900 kilogramos de un estupefaciente sintético en polvo, al suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con información oficial, durante recorridos de vigilancia marítima y aérea, personal naval avistó a la deriva 30 bultos tipo costalilla, que al ser revisados se detectó que contenían cocaína.

Asimismo, se especificó que los paquetes estaban envueltos en plástico negro con la carga ilícita, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal.

Según las autoridades marítimas, el decomiso representa una afectación económica de 210 millones de pesos a los cárteles de la droga.

De igual forma, se evitó que un millón 800 mil dosis de droga llegarán a las calles.

Por otra parte, la Semar resaltó que suman más de 46 toneladas de cocaína incautadas en la mar, en lo que va de la presente administración.