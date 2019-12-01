Con actos vandálicos colonos evitan desalojo de terreno en Uruapan, Michoacán 

Autor: Gustavo Ruiz / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 09:41:03

Uruapan, Michoacán, a 13 de julio 2026.- Mediante la quema de llantas y la instalación de barricadas, fue como colonos (paracaidistas), de la colonia Exhacienda Santa Catarina, evitaron que las autoridades cumplimentaran una orden de desalojo.

Al respecto se informó que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de la Guardia Civil, se disponían a llevar a cabo un mandato judicial de desalojo en el referido lugar.

Sin embargo los “paracaidistas”, quemaron llantas e instalaron barricadas para evitar el ingreso de las autoridades a la zona.

Finalmente no se logró cumplimentar la orden de desalojo.