Semaforazo en la avenida Sombrerete y el Boulevard de La Nación, deja a dos personas heridas 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 13:23:18

Querétaro, Querétaro, a 13 de julio 2026.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la intersección del Boulevard de La Nación y Sombrerete, en donde se registró un semaforazo, entre una unidad de Protección Civil y una motocicleta.

Se conoció que la unidad de emergencias, acudía al dren de Peñuelas, en donde se estaba atendiendo un incidente con un trabajador de la obra.

Sin embargo, ambas unidades, circulaban a velocidad considerable, cuando se dio el encontronazo, desconociéndose si la unidad de emergencias llevaba los códigos encendidos y si el motociclista llevaba la preferencia.

Al lugar, arribaron analistas de Protección Civil, así como paramédicos del CRUM, quienes al llegar, valoraron al motociclista y su acompañante, quienes por las heridas que presentaron, los trasladaron al hospital para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que generó carga vehicular en la zona.