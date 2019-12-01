Anuncia Sheinbaum 17 denuncias ante el Departamento de Justicia por muertes de connacionales en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 11:17:59

Ciudad de México, a 13 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su Administración presentará denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y varias fiscalías estatales, por el fallecimiento de 17 connacionales a manos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Igualmente, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana lanzó un llamado a todas las fuerzas políticas del país para cerrar filas en defensa de los derechos humanos de los mexicanos que viven en la Unión Americana.

Además, la jefa del Ejecutivo federal explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) promoverá las acciones legales tras el fallecimiento de 17 mexicanos, entre ellos, el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, ocurrido en Houston, Texas, ocurrido la semana pasada.

En ese sentido, la gobernante reveló que el canciller Roberto Velasco sostuvo comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para informarle sobre las denuncias que presentará el Gobierno mexicano.

Además, la presidenta Sheinbaum comentó que el funcionario federal le expresó su preocupación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de personas mexicanas en centros de detención y durante operativos del ICE.