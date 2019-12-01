Anuncia Sheinbaum 17 denuncias ante el Departamento de Justicia por muertes de connacionales en EEUU

Anuncia Sheinbaum 17 denuncias ante el Departamento de Justicia por muertes de connacionales en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 11:17:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 13 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su Administración presentará denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y varias fiscalías estatales, por el fallecimiento de 17 connacionales a manos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Igualmente, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana lanzó un llamado a todas las fuerzas políticas del país para cerrar filas en defensa de los derechos humanos de los mexicanos que viven en la Unión Americana.

Además, la jefa del Ejecutivo federal explicó que  la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) promoverá las acciones legales tras el fallecimiento de 17 mexicanos, entre ellos, el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, ocurrido en Houston, Texas, ocurrido la semana pasada.

En ese sentido, la gobernante reveló que el canciller Roberto Velasco sostuvo comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para informarle sobre las denuncias que presentará el Gobierno mexicano.

Además, la presidenta Sheinbaum comentó que el funcionario federal le expresó su preocupación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de personas mexicanas en centros de detención y durante operativos del ICE.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autos deportivos protagonizan carambola en calles de Tijuana
Rescatan a 3 excursionistas que se perdieron en el Ajusco
Caída de rayo deja a 7 personas heridas en Toluca
Con actos vandálicos colonos evitan desalojo de terreno en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Anuncia Sheinbaum 17 denuncias ante el Departamento de Justicia por muertes de connacionales en EEUU
María Felicia Jiménez otorga el perdón a Víctor Rodríguez, ex director de Pemex detenido por violencia intrafamiliar
Ejército rescata a cuatro jóvenes cautivos tras operativo en Zapopan, Jalisco; investigan presunto centro de extorsión
Torres Piña: En Michoacán no vamos a permitir que regrese el régimen de privilegios de la derecha
Comentarios