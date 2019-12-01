María Felicia Jiménez otorga el perdón a Víctor Rodríguez, ex director de Pemex detenido por violencia intrafamiliar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 10:17:13

Ciudad de México, a 13 de julio 2026.- María Felicia Jiménez le otorgó el perdón a su esposo Víctor Rodríguez Padilla, quien había sido detenido por violencia intrafamiliar en Morelos.

En un escrito con fecha del 10 de julio, la cónyuge del ex funcionario federal manifestó su deseo de otorgar el perdón al imputado en aras de la estabilidad y bienestar de su núcleo familiar.

Sin embargo, a través de un comunicado la jueza encargada del caso refirió que la violencia familiar y violencia vicaria son delitos que se persiguen de oficio, con lo que continuará el proceso contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como respuesta, la defensa de Rodríguez Padilla señaló irregularidades en la obtención del video de la agresión difundido, así como en un dictamen en psicología presentado.

Además, días antes de otorgar el perdón, María Felicia Jiménez manifestó tener miedo de las influencias que su esposo tiene en el gobierno federal.