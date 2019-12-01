Choque colapsa Paseo 5 de Febrero, en Querétaro capital

Choque colapsa Paseo 5 de Febrero, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 13:14:01
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Querétaro, Querétaro, a 13 de julio 2026.- Este lunes, servicios de emergencias y elementos de la Policía Estatal, se movilizaron a carriles centrales de Paseo 5 de Febrero, en donde se reportó un aparatoso accidente de un auto.

Fue a la altura de la colonia San Pablo, en dirección a San Luis Potosí, en donde el auto marca Volkswagen, tipo Jetta, perdió el control, lo que ocasionó que chocara contra la guarnición y posteriormente quedara atravesado en la vialidad.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, siendo paramédicos del CRUM, quienes valorarían a la pareja que iba a bordo y posteriormente determinar si requerían traslado a un hospital.

Policías estatales acudieron a tomar conocimiento y abanderar la zona, la cual se vio afectada, por una severa carga vehicular.

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