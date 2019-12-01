Rescatan a perrito que cayó en un receptor de agua en Tarímbaro, Michocán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 14:01:09

Tarímbaro, Michoacán, 13 de julio de 2026.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tarímbaro rescataron con vida a un perro que había caído a un receptor de agua agropecuario.

De acuerdo con un comunicado oficial, el ejemplar canino se encontraba en riesgo en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.

Por lo anteriro, tras recibir el reporte, los rescatistas se trasladaron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para sacar al animal de forma segura, evitando que sufriera lesiones.

Luego de un operativo que duró varios minutos, el perrito fue puesto a salvo y se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad.