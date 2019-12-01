Sentencian a dos personas por  tentativa de extorsión en San Juan del Río 

Querétaro, Querétaro, a 13 de julio 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria en contra de Medelyn “N” y Juan Edgar “N” por el delito de extorsión calificada en grado de tentativa, derivado de hechos ocurridos en septiembre de 2025 en el municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con la investigación, el 16 de septiembre de 2025, las personas ahora sentenciadas citaron a la víctima al exterior de un establecimiento ubicado en la colonia Loma Linda, donde inicialmente le exigieron la entrega de 150 mil pesos y posteriormente incrementaron la exigencia a 4 millones de pesos, bajo amenazas de causar daño a él y a su familia.

Tras la denuncia, personal de la Policía de Investigación del Delito implementó acciones de asesoría y negociación para evitar la entrega de numerario, mientras se desarrollaban las investigaciones que permitieron identificar a los responsables y obtener órdenes de aprehensión en su contra.

Durante la audiencia, después de que las personas sentenciadas aceptaron su responsabilidad penal, la autoridad judicial, mediante procedimiento abreviado, dictó sentencia condenatoria e impuso a cada una: pena de 3 años y 4 meses de prisión, multa equivalente a 66 días, seis meses de trabajo en favor de la comunidad, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, amonestación en privado y la reparación del daño a favor de las víctimas.