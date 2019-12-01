Con 25 nuevos operadores, Fortalecen la capacidad de respuesta del 911 en las 11 subdirecciones regionales del estado

Con 25 nuevos operadores, Fortalecen la capacidad de respuesta del 911 en las 11 subdirecciones regionales del estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 11:50:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de febrero 2026.- Un total de 25 nuevos operadores se integraron al Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control e Inteligencia (C5) Michoacán para reforzar la Línea de Emergencias 911 en todo el estado.

Sobre el particular se informó que tras concluir un proceso intensivo de capacitación de 120 horas, el personal egresado del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IESSSP) fue preparado en normatividad, atención ciudadana con enfoque humano, uso de herramientas tecnológicas y simulaciones en escenarios reales, directamente en las instalaciones del C5.

Esta incorporación permite ampliar la capacidad operativa del Modelo de Atención de Emergencias Homologado, lo que se traduce en una respuesta más ágil, profesional y eficiente ante cada llamada que ingresa al 911.

Los nuevos elementos serán distribuidos en las 11 subdirecciones regionales del C5 Michoacán, fortaleciendo la cobertura territorial y la coordinación con corporaciones de seguridad, protección civil y servicios de emergencia.

Con estas acciones, se consolida el compromiso de brindar atención oportuna y de calidad a las y los michoacanos cuando más lo necesitan.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En accidente vehicular en Uruapan, Michoacán, muere motociclista 
En Uruapan, Michoacán aprehende la Guardia Civil a presunta “tiradora” de sustancias ilícitas
Con 25 nuevos operadores, Fortalecen la capacidad de respuesta del 911 en las 11 subdirecciones regionales del estado
Tras cateo en Nahuatzen, Michoacán, detienen a tres y aseguran varias dosis de estupefacientes
Más información de la categoria
Al menos tres muertos y cinco heridos tras ataque a balazos en bar de zona exclusiva de Puebla
Exsecretario de seguridad de Michoacán y exfuncionario de finanzas, prófugos en Argentina y EEUU por trama de Silvano Aureoles: Busca FGR su extradición
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Comentarios