Comando irrumpe en taller de motos y ultima a dos hombres en Cotija, Michoacán; un menor queda gravemente herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 23:37:29

Cotija, Mich., a 13 de noviembre de 2025.– El corazón del municipio de Cotija se estremeció la tarde de este jueves cuando un ataque armado, ejecutado con precisión y ferocidad, dejó dos muertos y un menor gravemente herido dentro de un taller de reparación de motocicletas ubicado en plena avenida Madero, una de las zonas más transitadas del centro.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando dos sujetos armados, sin mediar palabra y actuando con absoluta sangre fría, irrumpieron en el taller marcado con el número 613. Según testigos, los agresores abrieron fuego de manera directa contra los presentes, provocando escenas de pánico entre vecinos y comerciantes.

Tras la ráfaga de balas, los atacantes huyeron como si conocieran perfectamente la zona, dejando tras de sí un escenario devastador. Alarmados, habitantes de los alrededores dieron aviso inmediato a la Policía Municipal, cuyos elementos llegaron para encontrar a tres personas tendidas en el suelo, todas con impactos de arma de fuego.

Paramédicos confirmaron en el lugar la muerte de Daniel Alejandro B., de 24 años, cuyo cuerpo quedó dentro del taller. Leonel G., de 60 años, y un menor de 17 fueron trasladados con heridas graves a clínicas cercanas.

Minutos después, personal médico de la Clínica de Urgencia Quirúrgicas de Cotija notificó a las autoridades que Leonel G. había perdido la vida debido a múltiples impactos de bala, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del brutal ataque. Su cuerpo fue levantado por peritos de la Fiscalía Regional y trasladado al Servicio Médico Forense.

El menor lesionado fue enviado de emergencia a un hospital en el municipio de Los Reyes, donde permanece bajo atención médica especializada.

La Fiscalía continúa con las indagatorias en busca de pistas que permitan identificar a los responsables de esta nueva jornada de violencia que acribilló la tranquilidad del municipio.