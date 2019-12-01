Comando armado ultima a 4 personas en bar en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:57:14

Ocozocoautla, Chiapas, a 13 de abril 2026.- Un comando armado ultimó a cuatro personas dentro de un bar ubicado en el barrio El Caracol, del municipio de Ocozocoautla, en Chiapas.

Por lo anterior, personal de seguridad federal y estatal se movilizó al establecimiento, en donde localizó a cuatro personas sin vida.

Por su parte, peritos de la Fiscalía contra Homicidios y la Fiscalía de Distrito Centro arribaron al sitio y comenzaron con las diligencias de ley.

Se dio a conocer que familiares de las víctimas arribaron a lugar.

Cabe señalar que Ocozocoautla está inmerso desde hace más de cinco años, en una lucha por el control del territorio, por parte del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), filial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.