Clausuran de forma parcial el Centro de Bienestar Animal en Nuevo León; detectaron maltrato y desnutrición en los animales

Monterrey, Nuevo León, a 13 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, clausuró de manera temporal el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, tras detectar deficiencias en registros, limpieza y atención veterinaria durante una inspección realizada este fin de semana.

De acuerdo con la dependencia estatal, en el lugar se contabilizaron 79 animales, algunos con signos de desnutrición y presunto maltrato, además de la falta de bitácoras y expedientes individuales. La intervención se dio luego de denuncias en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes que mostraban condiciones de descuido e incluso señalaron la muerte de diversos ejemplares.

La difusión de estas fotografías desató indignación entre vecinos y organizaciones protectoras de animales, lo que motivó la inspección de la Procuraduría Ambiental. Tras la revisión, las autoridades ordenaron la clausura parcial del centro para corregir las anomalías administrativas y de manejo detectadas.

Por su parte, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava negó la existencia de crueldad o fallecimientos dentro del refugio. A través de sus redes sociales, aseguró que la suspensión es parcial y se resolverá en los próximos días, con la promesa de que el centro continuará operando de manera regular una vez solventadas las observaciones.