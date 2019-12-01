Clausuran de forma parcial el Centro de Bienestar Animal en Nuevo León; detectaron maltrato y desnutrición en los animales

Clausuran de forma parcial el Centro de Bienestar Animal en Nuevo León; detectaron maltrato y desnutrición en los animales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 16:39:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 13 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, clausuró de manera temporal el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, tras detectar deficiencias en registros, limpieza y atención veterinaria durante una inspección realizada este fin de semana.

De acuerdo con la dependencia estatal, en el lugar se contabilizaron 79 animales, algunos con signos de desnutrición y presunto maltrato, además de la falta de bitácoras y expedientes individuales. La intervención se dio luego de denuncias en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes que mostraban condiciones de descuido e incluso señalaron la muerte de diversos ejemplares.

La difusión de estas fotografías desató indignación entre vecinos y organizaciones protectoras de animales, lo que motivó la inspección de la Procuraduría Ambiental. Tras la revisión, las autoridades ordenaron la clausura parcial del centro para corregir las anomalías administrativas y de manejo detectadas.

Por su parte, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava negó la existencia de crueldad o fallecimientos dentro del refugio. A través de sus redes sociales, aseguró que la suspensión es parcial y se resolverá en los próximos días, con la promesa de que el centro continuará operando de manera regular una vez solventadas las observaciones.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de violación y abuso sexual, cometido en agravio de un adolescente en Apatzingán, Michoacán es detenido
Clausuran de forma parcial el Centro de Bienestar Animal en Nuevo León; detectaron maltrato y desnutrición en los animales
Por ataque de celos hombre mata a su pareja y hiere al ex esposo en Tijuana
Capturan a tres extranjeros por robo de más de un millón de pesos en casas de Mérida
Más información de la categoria
Tras cuatro décadas en la política, familia de Manuel Espino recauda dinero para pagar cuentas millonarias de hospital
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
Comentarios