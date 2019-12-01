Clausuran casa-habitación que operaba de manera irregular como centro de atención a personas con adicciones en la colonia Libertad del municipio de Querétaro

Clausuran casa-habitación que operaba de manera irregular como centro de atención a personas con adicciones en la colonia Libertad del municipio de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 20:35:28
Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- Autoridades municipales de Querétaro clausuraron una casa habitación ubicada en la colonia Libertad, la cual operaba de manera irregular como centro de atención a personas con adicciones y de internamiento.

La intervención se realizó tras múltiples quejas de vecinos, quienes denunciaron ruidos constantes y situaciones de riesgo, ya que algunas personas internadas escapaban durante la noche y se subían a las azoteas de las viviendas aledañas.

Durante la inspección se constató que el inmueble no contaba con licencia de funcionamiento ni con medidas de protección que garantizaran la integridad física y seguridad de los internos, por lo que se determinó la clausura inmediata del establecimiento.

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos de supervisión para asegurar que este tipo de espacios cumplan con la normatividad vigente y no representen un riesgo para la comunidad.

