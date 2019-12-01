Clausuran al menos 17 minas ilegales en la Ciudad de México 

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2025.- Las autoridades de la Ciudad de México informaron que lograron clausurar al menos 17 minas, las cuales se situaban entre los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, ya que indicaron que en la capital del país no existe ningún permiso para la extracción de materiales como arena y grava.

Sobre el hecho se dio a conocer, que los recorridos realizados por las autoridades fueron en la Sierra de Santa Catarina, franja volcánica que se sitúa entre las alcaldías mencionadas, en el lugar, 7 de las 17 minas clausuradas tan solo corresponden a la reposición de sellos de clausura, mientras que las diez restantes son minas que no se sabía de su existencia, siendo también clausuradas al momento.

La dirección general de Recursos Naturales y Desarrollo rural (DGCorenadr), en conjunto con la Secretaria del Medio Ambiente (Sedema) y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, fueron las dependencias encargadas de estos recorridos en los cuales detectaron nuevas minas ilegales.

“La extracción de tezontle, basalto y arena remueve la cubierta vegetal, desestabiliza laderas y altera la infiltración natural del agua a los mantos freáticos, además de generar polvo, ruido y vibraciones que afectan a la población”, indicaron.