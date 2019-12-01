Cierran la autopista 57 por falta de servicios en la delegación de Santa Rosa Jáuregui 

Cierran la autopista 57 por falta de servicios en la delegación de Santa Rosa Jáuregui 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 14:05:38
Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto 2025.- Esta mañana y tarde de jueves, se registró un caos vehicular, luego de una manifestación, que se registró en la autopista federal 57 Querétaro- San Luis Potosí.

Fue por habitantes de localidades como Jofrito, Jofre, Palo Alto, La Palma, La Gotera, Versolilla, Ojo de Agua, quienes realizaron el cierre total de la circulación, para exigir a las autoridades los servicios.

Falta de agua potable, la reparación de camino, así como alumbrado público, fueron algunas de las peticiones de los habitantes de la delegación de Santa Rosa Jauregui, los cuales exigían el arribo de autoridades, para que se comprometieran a cumplir sus exigencias.

Fueron más de dos horas, las que duró el colapso de la vialidad, en donde finalmente acudieron algunas autoridades para tomar conocimiento.

Noventa Grados
