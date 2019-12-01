Ciclista pierde la vida en Paseo 5 de Febrero, en Querétaro capital

Ciclista pierde la vida en Paseo 5 de Febrero, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 10:14:21
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Querétaro, Querétaro, a 20 de julio 2026.- Un ciclista de aproximadamente 50 años de edad, perdió la vida, luego de sufrir un aparente infarto, en Paseo 5 de Febrero, a la altura de la zona de bancos en Jurica.

Fue en dirección a la Ciudad de México, en donde el ciclista comenzó a sentirse mal, por lo que, detuvo su marcha, cuando estaba a un costado del camellón, lugar en donde posteriormente se desvaneció.

A la línea de emergencias 911, se reportó a la persona inconsciente, por lo que, rápidamente, al lugar, acudieron paramédicos, quienes al llegar, confirmaron la muerte de la persona.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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