Ciclista es asesinado a balazos en fraccionamiento de Zamora, Michoacán; agresores logran huir

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 23:40:23

Zamora, Mich., a 23 de noviembre de 2025.— La tranquilidad del Fraccionamiento Acanto II se quebró la noche del domingo, cuando un hombre que circulaba en bicicleta fue atacado a balazos y murió en plena vía pública. Hasta el momento, no existe información sobre la identidad de la víctima ni de los responsables.

El ataque ocurrió poco antes de las 18:30 horas, sobre la calle Etolia, donde vecinos escucharon varias detonaciones y alertaron de inmediato a los números de emergencia. Al arribar, elementos policiacos hallaron a un hombre tendido sobre el pavimento, con heridas visibles provocadas por arma de fuego.

La zona fue acordonada mientras se solicitaba apoyo médico. Minutos después, paramédicos de Rescate confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones.

El fallecido permanece en calidad de desconocido, pues no portaba documentación y ningún vecino pudo identificarlo. Autoridades señalaron que viajaba en una bicicleta al momento del ataque.

Peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, recolectar indicios y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia y se intentará confirmar su identidad.

Hasta ahora, no se cuenta con pistas sobre los agresores ni el móvil del crimen.