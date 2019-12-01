Choque múltiple en el Libramiento Norte de Zamora, Michoacán deja un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 20:32:21
Zamora, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- Un choque múltiples entre dos vehículos, una motocicleta y una combi de transporte público, dejó como saldo un lesionado y daños materiales por varios miles de pesos, el conductor que provocó el percance aparentemente estaba ebrio.

El aparataso accidente se registró la tarde de este domingo en el Libramiento Norte justo a la altura del 17 Batallón de Infantería, donde elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional aseguraron el lugar y cerraron el paso vehicular para evitar otro percance.

Al sitio llegaron paramédicos de Rescate, quienes auxiliaron al motociclista Miguel Angel de 32 años de edad, quien fue llevado a un nosocomio para su atención médica.

Las unidades involucradas son, un automóvil MG, color rojo, con placas PKD-690-E de Michoacán, otro Nissan Sentra, color azul, con placas PJZ-240-E de Michoacán, una motocicleta Vento 200, color rojo y una combi de la Ruta Azul, marcada con el número 10, cuyo conductor fue detenido ya que aparentemente se encontraban bajo los influjos de bebidas embriagantes.

Elementos de Tránsito Municipal se encargaron de los peritajes y remitieron los vehículos al corralón oficial mientras se deslindan responsabilidades.

