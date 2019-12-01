Choque múltiple deja 3 menores sin vida y al menos 7 heridos en Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 22:59:27

Jiménez, Tamaulipas, a 4 de enero de 2026.- Un aparatoso choque múltiple ocurrido en la carretera Ciudad Victoria–Matamoros dejó como saldo tres menores de edad fallecidos y al menos siete personas lesionadas. El percance se registró a la altura del municipio de Jiménez, en la zona centro del estado de Tamaulipas.

El accidente se registró alrededor de las 12:20 horas del domingo, en el kilómetro 126 de dicha vía, cerca de la cabecera municipal.

La magnitud del impacto provocó una rápida movilización de cuerpos de auxilio provenientes de Ciudad Victoria, Jiménez, San Fernando y otras localidades cercanas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el siniestro estuvieron involucrados cuatro vehículos: un automóvil Volkswagen Jetta, una camioneta Chevrolet Tahoe, una Equinox y una pickup Nissan Frontier. A consecuencia del choque, dos de las unidades terminaron volcadas.

Autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentran tres menores de edad. Uno de ellos, de 15 años, perdió la vida al quedar prensado dentro de la camioneta Frontier, mientras que otros dos niños, de 2 y 4 años, fallecieron en una estación de servicio a la que fueron trasladados en un intento por recibir atención médica.

En cuanto a los heridos, hospitales de la región informaron que al menos siete personas, incluidos menores de edad, resultaron lesionadas y fueron llevadas a centros médicos del municipio de San Fernando. Debido a la condición delicada de algunos pacientes, la Secretaría de Salud del estado coordinó el traslado aéreo de varios lesionados en helicóptero hacia hospitales con mayor capacidad de atención.

Finalmente, las autoridades señalaron que una persona fue detenida en relación con estos hechos y será investigada para determinar su posible responsabilidad en el accidente.