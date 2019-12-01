Choque frontal en la carretera Irapuato-Abasolo deja tres muertos y varios lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 13:14:33

Abasolo, Guanajuato, 7 de septiembre del 2025.- El exceso de velocidad y la invasión de carril son investigadas como posibles causas del fuerte accidente registrado la madrugada de este domingo en el kilómetro 21 de la carretera federal Irapuato–Abasolo, donde tres personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad La Playa, cuando un tractocamión de doble semirremolque impactó de frente contra una camioneta tipo Urban dedicada al transporte de personal. El choque fue de tal magnitud que ambos conductores murieron al instante, mientras que un pasajero también perdió la vida en el lugar.

Equipos de Protección Civil y Bomberos de Irapuato acudieron de inmediato para brindar auxilio a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.

La zona quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Las maniobras para retirar el tractocamión y la camioneta accidentada obligaron a cerrar parcialmente la circulación hacia Abasolo por varias horas, lo que generó complicaciones en el tránsito vehicular.