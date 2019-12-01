Choque entre tráiler y autobús de pasajeros deja al menos 14 heridos en Veracruz

Choque entre tráiler y autobús de pasajeros deja al menos 14 heridos en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 13:18:05
Córdoba, Veracruz, a 9 de septiembre 2025.- El choque entre un tráiler y un autobús de pasajeros dejó al menos 14 personas heridas sobre la carretera Córdoba-Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte de pasajeros de la línea ADO se incendió debido al impacto a la altura del kilómetro 33 de la citada vialidad, correspondiente al tramo Córdoba- La Tinaja.

Según medios locales, el vehículo pesado se impactó por alcance contra el bus.

Por lo anterior, al sitio se trasladó personal de emergencias, quienes prestaron atención médica a las personas afectadas.

Por su parte, la  Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PCE) dio a conocer que 14 víctimas fueron trasladadas a hospitales locales con reporte de estables.

“Equipos de emergencia y PC, atienden el accidente vehicular en la autopista Córdoba – Veracruz; 14 personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas para su atención médica, su salud se reporta estable… Mientras que las fuerzas de tarea realizaron acciones de combate al incendio vehicular y abanderamiento de la vialidad”, puntualizó la dependencia en redes sociales.

