Choque entre dos camionetas en Tacámbaro, Michoacán, deja un menor herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 14:02:02

Tacámbaro, Michoacán, 18 de enero del 2026.- Un menor lesionado y daños materiales dejó como saldo el choque entre dos camionetas, hechos registrados en la carretera Los Llanos-SAN Juan de Áviña, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un menor que estaba herido.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito, se hicieron cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.