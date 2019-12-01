Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 09:34:16

Ciudad de México, México. A 24 de noviembre de 2026.- Una camioneta impactó contra una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó el cierre temporal de dos carriles de la vialidad.

De acuerdo con los reportes, el vehículo particular presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando chocó contra la unidad oficial, a la altura de la colonia Juan Escutia.

Personal de emergencias acudió al lugar para valorar a los policías y a los ocupantes de la camioneta; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

La aseguradora del vehículo particular se hizo cargo de los daños ocasionados a la patrulla y, tras el retiro de ambas unidades, la circulación fue restablecida.