Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 09:40:22

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre 2026.- Tras la detención de Martín N., Gonzalo N. y José Ramón N., se han establecido nuevas líneas de investigación en torno a casos de homicidio y secuestro registrados en la capital michoacana.

Al respecto la FGE informó que las tres personas fueron detenidas el pasado 23 de noviembre por elementos de la Guardia Civil (GC) y la Policía Morelia, por su probable participación en el secuestro de una mujer en un establecimiento comercial de la colonia Profesor Jesús Romero Flores, quien fue rescatada sana y salva durante la intervención policial.

Entre los hechos con los que también podrían estar relacionados se encuentra el homicidio de Bernardino Gómez Ávila, excomisario regional de la Guardia Civil, ocurrido el 10 de noviembre en la colonia Primo Tapia Poniente.

Asimismo, se indaga su posible intervención en el homicidio de José Reynaldo “N”, registrado el 19 de noviembre en la colonia Las Águilas, y en el secuestro de un comerciante dedicado a la venta de tacos en Quiroga.

El Ministerio Público continúa con las diligencias encaminadas a establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos, así como su eventual relación con otros ilícitos.

La FGE mantiene la coordinación con las instituciones de seguridad municipales y estatales para el esclarecimiento de estos casos, con estricto apego al debido proceso y respeto a la presunción de inocencia.