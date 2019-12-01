Choque entre autobús y tractocamión en Tamaulipas deja dos muertos y 36 heridos

Choque entre autobús y tractocamión en Tamaulipas deja dos muertos y 36 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 07:20:12
Güemez, Tamaulipas, 28 de diciembre del 2025.- Dos personas murieron y 36 resultaron lesionadas tras el choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión en un tramo carretero de Tamaulipas.

El accidente ocurrió la noche del viernes 26 de diciembre de 2025, en el kilómetro 92 de la Carretera Federal 83 González–Hidalgo, a la altura del municipio de Güémez, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El reporte fue recibido a través del C-4, donde se alertó sobre el impacto de un autobús con varios pasajeros lesionados.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, así como personal de Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y distintas corporaciones de auxilio para atender la emergencia.

Al llegar, los equipos de rescate localizaron un autobús de la línea Futura, que había chocado contra la parte trasera de un tractocamión Kenworth.

Las autoridades señalaron que el conductor de este último no se encontraba en el sitio.

El autobús transportaba 36 pasajeros —incluidos menores de edad— que habían salido de Nuevo Laredo con destino final a Poza Rica, Veracruz.

Varias personas quedaron prensadas tras el impacto y tuvieron que ser liberadas por los cuerpos de rescate.

Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica especializada, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.

