Mujer resulta herida de bala en la colonia Asturias de la CDMX tras riña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 07:31:41
Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- Una mujer fue herida de bala la tarde del sábado 27 de diciembre en calles de la colonia Asturias, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El ataque ocurrió en el cruce de José Antonio Torres y Juan Hernández y Dávalos, donde la víctima recibió un impacto de arma de fuego en una de sus piernas.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión habría derivado de un pleito entre particulares, lo que desencadenó un operativo policiaco encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

La mujer fue atendida por servicios de emergencia y trasladada a un hospital cercano para su valoración.

Al mismo momento, agentes de la policía capitalina revisaron cámaras de videovigilancia con el fin de localizar al presunto responsable.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos ocurridos en la colonia Asturias.

