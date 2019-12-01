Ultiman a motociclista en colonia Rosa de Castilla, en Uruapan, Michoacán 

Uruapan, Mich., a 27 de diciembre de 2025.– La violencia volvió a hacerse presente en la ciudad de Uruapan, luego de que un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta fuera asesinado a balazos en calles de la colonia Rosa de Castilla.

El ataque ocurrió durante la noche, cuando vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras localizar a un motociclista gravemente herido sobre la calle Miguel Hidalgo. Al sitio se movilizaron paramédicos, quienes al revisar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a múltiples impactos producidos por arma de fuego.

Elementos policiales acudieron de inmediato para resguardar el área y evitar la alteración de indicios, mientras se solicitaba la intervención de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Peritos y agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del crimen.

El cuerpo del hombre, hasta el momento no identificado, fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en tanto que las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables, quienes lograron darse a la fuga.