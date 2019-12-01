Nueva erupción del Etna genera explosiones y ríos de lava en Italia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 09:22:45

Sicilia, Italia, 28 de diciembre del 2025.- El volcán Etna, ubicado en la isla italiana de Sicilia y considerado el más alto de Europa, inició una nueva fase eruptiva con potentes explosiones en su cráter noreste.

La actividad volcánica ha lanzado material piroclástico y coladas de lava, aunque el aeropuerto de Catania continúa operando con normalidad, sin afectaciones al tráfico aéreo hasta el momento.

Gracias a la mejora de las condiciones climáticas este domingo, la erupción ha sido claramente visible, dejando impactantes columnas de ceniza y humo que contrastan con la nieve acumulada en los últimos días.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), las explosiones en el cráter noreste han dispersado fragmentos de roca incandescente alrededor del cono principal.

Además, se reportó una emisión constante de humo desde un respiradero en el flanco superior de otro cráter, elevándose varios metros sobre la superficie.

El flujo de lava avanza hacia el este, en dirección al Valle del Bove, con un recorrido aproximado de 1.8 kilómetros.

Por la mañana, las autoridades emitieron una alerta roja para la navegación aérea debido al aumento de ceniza volcánica en la atmósfera; sin embargo, los vuelos en el aeropuerto Catania-Fontanarossa continúan sin cambios en sus operaciones.