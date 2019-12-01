Gasolina no tendrá incremento real de precio en el 2026 en México; Hacienda recuerda acuerdo de 24 pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 08:54:13

Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- Las secretarías de Hacienda y Energía reiteraron que se mantendrá la política para evitar aumentos en el costo de la gasolina regular, con el objetivo de que el litro no rebase los 24 pesos.

Ambas dependencias precisaron que la actualización del IEPS prevista para 2026 no se reflejará en el precio al público.

Lo anterior debido a los mecanismos vigentes para compensar variaciones en impuestos y costos internacionales del combustible.

Con esta medida, el gobierno federal insistió en que no habrá incrementos abruptos y que se continuará con la estrategia destinada a proteger el poder adquisitivo de los consumidores.