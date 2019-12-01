Tormentas invernales provocan miles de cancelaciones de vuelos en Estados Unidos y complican viajes navideños

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 07:44:24

Nueva York, Estados Unidos, 28 de diciembre del 2025.- Las fuertes tormentas de invierno que azotan a Estados Unidos este fin de semana han generado caos en los principales aeropuertos del país justo en plena temporada navideña.

Según el portal especializado FlightAware, más de siete mil vuelos fueron cancelados el sábado y alrededor de mil 300 sufrieron retrasos, afectando a miles de pasajeros que intentaban viajar para las fiestas.

Los aeropuertos más afectados se encuentran en el área metropolitana de Nueva York —John F. Kennedy, LaGuardia y Newark— además del Aeropuerto Internacional de Boston, donde la nieve complicó despegues y aterrizajes.

En Nueva York cayeron cerca de 10 centímetros de nieve, aunque zonas como Long Island registraron acumulaciones mayores, entre 17 y 19 centímetros, dentro del rango previsto por los servicios meteorológicos.

Tras esta primera tormenta, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) alertó sobre un segundo sistema invernal que podría agravar la situación en el Medio Oeste entre domingo y lunes.

Las autoridades prevén condiciones de ventisca y capas de nieve que superarían los 30 centímetros en algunas zonas del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, lo que podría generar nuevos cierres y demoras.

La situación llega en un momento de máxima demanda aérea. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estima que esta temporada navideña podría romper récords, con más de 44 millones de pasajeros usando los aeropuertos estadounidenses.

Se espera que el domingo 28 de diciembre sea el día de mayor actividad, con hasta 2.86 millones de viajeros, seguido de otras fechas cercanas a Navidad y Año Nuevo.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos constantemente, llegar con mayor anticipación a los aeropuertos y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles nuevas afectaciones por el clima.