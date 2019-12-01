Compra de maquinaria reforzará mantenimiento carretero a nivel nacional: Claudia Sheinbaum

Compra de maquinaria reforzará mantenimiento carretero a nivel nacional: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 08:41:20
Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó la adquisición de 30 trenes de repavimentación con el objetivo de fortalecer el mantenimiento de la red carretera del país.

Según el anuncio, 10 de estas unidades ya fueron entregadas en el Estado de México, mientras que las 20 restantes se desplegarán en distintas regiones para rehabilitar todas las carreteras federales.

Sheinbaum también dio a conocer que continúa la modernización de 13 trenes adicionales, los cuales se utilizarán para mejorar caminos alimentadores, rutas esenciales que conectan comunidades con las principales vías de comunicación.

Con estas acciones, el gobierno federal busca agilizar los trabajos de conservación vial y reducir costos en la construcción y reparación de carreteras, una demanda constante en zonas donde el desgaste y la falta de conectividad afectan la movilidad y el transporte de mercancías.

