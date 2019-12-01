Irrumpe comando en Villaflores, Chiapas: incendia dos bares y se lleva a sus dueños y cinco personas más; 200 agentes son desplegados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 00:47:41

Villaflores, Chis., a 28 de diciembre de 2025.— Una serie de ataques coordinados estremecieron al municipio de Villaflores, donde dos bares fueron incendiados de manera intencional, tres mujeres resultaron con quemaduras y siete hombres fueron privados de la libertad, en hechos que más tarde fueron atribuidos por autoridades estatales a una disputa entre grupos del crimen organizado.

Cronología de los hechos

Madrugada del 26 de diciembre

De acuerdo con reportes oficiales, sujetos armados irrumpieron casi de manera simultánea en los bares La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubis’s Discoclub, ubicados en la cabecera municipal. Los agresores provocaron incendios al interior de los establecimientos y se dieron a la fuga.

Durante los ataques, tres vehículos estacionados frente a uno de los bares fueron incendiados, lo que alertó a vecinos y cuerpos de emergencia.

Primeras horas del 26 de diciembre

Elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad estatal acudieron a los lugares siniestrados. En el sitio se confirmó que tres mujeres presentaban quemaduras, por lo que fueron trasladadas a hospitales de la región, donde se reportan estables.

Horas posteriores a los incendios

Familiares de varias personas comenzaron a denunciar la desaparición de siete hombres, quienes habrían sido privados de la libertad durante o después de los ataques a los bares. La Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación por desaparición forzada cometida por particulares.

Los desaparecidos

De forma no confirmada oficialmente, los hombres reportados como desaparecidos son Sergio Enrique Pereda Tamayo, de 30 años, propietario de La Kabala Sport Bar y Karaoke; José Armando Coutiño Ruiz, de 28 años, propietario de Anubis’s Discoclub; José Ángel Martínez Marina, de 45 años; Eduardo Vázquez Ramírez, de 21 años; Mauricio Camilo Girón, de 26 años; Juan Ovani Camilo Girón, de 30 años; y José Rubiel Constantino Rodríguez, de 33 años.

Fue la mañana del viernes 27 de diciembre cuando el fiscal general del estado ofreció una declaración pública, en la que reconoció que los hechos violentos en Villaflores están relacionados con una pugna por el control del narcomenudeo y actividades ilícitas entre grupos criminales que operan en la región Frailesca.

El fiscal también informó que no existen personas fallecidas confirmadas derivadas de estos hechos y que las líneas de investigación continúan abiertas.

Despliegue de seguridad

Desde la tarde del 27 de diciembre, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo interinstitucional con más de 200 elementos, con patrullajes permanentes en Villaflores y municipios aledaños, así como labores de búsqueda para localizar a las personas privadas de la libertad.

En días previos y posteriores a los ataques, se reportó la aparición de mensajes intimidatorios y mantas con amenazas entre grupos criminales rivales. La autoridad precisó que su autenticidad y autoría aún están bajo análisis, por lo que no han sido atribuidas formalmente a ninguna organización.