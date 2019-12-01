Choque en la Siglo XXI deja un muerto y dos heridos

Choque en la Siglo XXI deja un muerto y dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:11:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, 12 de diciembre del 2025.- Un saldo de una persona muerta y dos heridas fue el que dejó el choque, por alcance de un vehículo y un camión de carga, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 76 de la referida carretea, se había registrado un choque automovilístico.

Al sitió acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior al sitio acudieron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Informa la Secretaría de Marina sobre acciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Fallece al ser atropellado en colonia Miguel Hidalgo de Querétaro
En solo 11 días, autoridades decomisan 42 vehículos y capturan a 17 presuntos implicados en delitos como parte del Plan Michoacán
Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran mercancía robada con violencia a distribuidora
Más información de la categoria
Demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein en las que aparece Trump junto al empresario y varias mujeres
Operación Frontera Norte suma 9 mil 851 detenidos y más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados
Tres hombres de Tabasco desaparecen tras acudir a mitin de Sheinbaum; uno aparece sin vida
Grecia Quiroz lanza advertencia a Harfuch: no enviar a policías que extorsionen tras denuncias
Comentarios