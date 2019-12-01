Choque en la Siglo XXI deja un muerto y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:11:22

Salvador Escalante, Michoacán, 12 de diciembre del 2025.- Un saldo de una persona muerta y dos heridas fue el que dejó el choque, por alcance de un vehículo y un camión de carga, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 76 de la referida carretea, se había registrado un choque automovilístico.

Al sitió acudieron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior al sitio acudieron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias correspondientes.