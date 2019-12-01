Choque en la salida a Quiroga genera caos vehicular

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 09:37:12
Morelia, Michoacán, a 25 de agosto 2025.- Caos vehicular generó un choque múltiple registrado en lo alto del puente de la salida a Quiroga, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Fue esta mañana de lunes que en lo alto del puente que se ubica en la avenida Madero Poniente y el Libramiento se registraron un choque entre varios vehículos en el sentido poniente-oriente.

Por lo anterior el paso por lo alto del puente se cerró completamente, situación que generó un caos vehicular.

En el sitio elementos de tránsito y de los servicios de grúas para retirar los autos de la zona.

