Choque en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura de Copándaro, Michoacán, deja una persona sin vida y un herido

Choque en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura de Copándaro, Michoacán, deja una persona sin vida y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 20:34:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Copándaro, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Un saldo de una persona muerta y una herida fue el que dejó el choque entre un tráiler y un auto compacto, hechos ocurridos en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que sobre la referida carretera se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de confirmar la muerte de otra persona.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que no se informó sobre la detención del chofer del tráiler.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura en la carretera Zitácuaro - Morelia, Michoacan: Camioneta queda destruida y conductor se niega a dar datos
Perro pierde la vida durante ataque armado en Navolato, Sinaloa
Rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en el Estado de México; 6 personas fueron detenidas
Abandonan el cuerpo de un bebé adentro de una mochila en un cerro de la CDMX
Más información de la categoria
Desde EEUU acusan que Maduro usó México como base criminal disfrazada de diplomacia: Reuniones secretas, pasaportes diplomáticos vendidos a traficantes y vuelos oficiales cargados de dinero sucio
Afirma Donald Trump que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EU
Gasolina a precio de oro: México paga más que EEUU, Japón o China pese a la “soberanía energética”; por cada litro, 10 pesos son de impuestos
Uruapan, Michoacán, a merced del miedo: acribillan fachada de Taxitel del Cupatitzio a plena luz del día; sería por cobro de piso
Comentarios