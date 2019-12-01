Choque en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura de Copándaro, Michoacán, deja una persona sin vida y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 20:34:34

Copándaro, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Un saldo de una persona muerta y una herida fue el que dejó el choque entre un tráiler y un auto compacto, hechos ocurridos en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que sobre la referida carretera se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de confirmar la muerte de otra persona.

Con base en lo anterior personal de la FGE dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que no se informó sobre la detención del chofer del tráiler.