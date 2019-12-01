Accidente automovilístico en Salvador Escalante, Michoacán, deja una persona sin vida y varios heridos

Accidente automovilístico en Salvador Escalante, Michoacán, deja una persona sin vida y varios heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 17:07:40
Salvador Escalante, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Un saldo de una persona muerta y varios heridos fue el que dejó el choque entre un taxi y un Volkswagen Polo, hechos registrados en la carretera Tacámbaro-Opopeo, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de San Gregorio, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a varias personas que resultaron heridas, además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior persona de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo al tiempo que personal de tránsito se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.

Noventa Grados
