Obtén descuentos de hasta el 30% con la tarjetas Orgullo Migrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 16:34:20
Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) informó que con la tarjeta del programa Orgullo Migrante las personas beneficiarias pueden acceder a descuentos en más de 170 establecimientos de bienes, productos y servicios en los más de 40 ayuntamientos participantes.

El titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que este programa forma parte del compromiso permanente de brindar atención cercana a la comunidad y promover la eficiencia en el uso de las remesas, al contar con descuentos que van del 10 al 30 por ciento.

La dependencia señaló que continúa con esta iniciativa que tiene como objetivo acercar beneficios y servicios a los migrantes michoacanos y sus familias, para contribuir a la economía familiar y fortalecer el vínculo entre el Gobierno del Estado y la comunidad migrante.

Para mayores informes sobre el programa, las y los interesados pueden acudir con el Enlace Migrante de cada ayuntamiento, o a las oficinas de Semigrante, ubicadas en Colegio Militar 230, en la colonia Chapultepec Norte, en Morelia.

