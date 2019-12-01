Choque de un camión de pasajeros y un camión de paquetería deja cinco heridos en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 17:43:39

Tarímbaro, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Un saldo de cinco personas heridas y daños materiales fue el saldo que dejó el choque entre un camión de los Conurbados y un camión de la empresa Castores, hechos registrados en la carretera Morelia-Zinapécuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones del fraccionamiento El Trébol, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cinco personas que estaban lesionadas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.