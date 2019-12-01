Choque de motocicletas en La Piedad, Michoacán, deja dos jóvenes muertos y dos heridos

Choque de motocicletas en La Piedad, Michoacán, deja dos jóvenes muertos y dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 07:13:21
La Piedad, Michoacán, a 19 de febrero 2026.- Un par de adolescentes perdieron la vida y otros dos resultaron heridos, luego de que chocaran con las motos que conducían, hechos registrados en la colonia 
Santa Fe, en la ciudad de La Piedad, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida San Juan del Fuerte, se había registrado el choque frontal entre dos motocicletas.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos adolescentes de 16 años que estaban heridos, además confirmaron la muerte de otros dos jóvenes de la misma edad.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE para dar fe del levantamiento de los cuerpo e iniciar las actuaciones que el caso amerita.

