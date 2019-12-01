Choque de motocicletas en la colonia Industrial Valencia de Zamora, Michoacán, deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 16:01:47

Zamora, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- Los conductores de dos motocicletas sufrieron algunos golpes, al protagonizar un choque que también dejó algunos daños materiales.

El accidente ocurrió al medio día de este jueves en la Avenida Madero Norte, casi esquina con San Francisco, de la colonia Industrial Valencia.

Al lugar, llegaron socorritas de Rescate quienes les brindaron los primeros auxilios a Luis M., S., de 19 años de edad y a la fémina Miriam M., M., de 30 años de edad, quienes no requieron ser hospitalizados.

Las unidades involucradas en el hecho son, una motocicleta Italika tipo XW150, color rojo con placas 46PSM1 de Michoacán y otra Honda tipo Cargo, color blanco, con placa STJ2V de Jalisco.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal agilizaron la vialidad y realizaron los peritajes para deslindar responsabilidades.