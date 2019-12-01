Atropellan a adulto mayor en Guadalupe, Nuevo León; pierde la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 08:48:59

Guadalupe, Nuevo León, 9 de enero del 2026.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellado por un auto particular en el desarrollo de la mañana de este viernes en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El percance vial tuvo lugar en el cruce de la avenida Azteca y la calle Tepaneca, donde un vehículo Nissan Versa de color guinda se llevó a un peatón que intentaba cruzar.

Reportes preliminares indican que el automóvil viajaba a exceso de velocidad al momento del atropellamiento, lo cual habría provocado que perdiera el control y tras una maniobra descontrolada, terminara por llevarse al adulto mayor.

Tras el atropello, el conductor se estampó contra un poste y trató de darse a la fuga, no obstante, debido a los severos daños en su unidad, solo pudo avanzar unos cuantos metros.

La víctima perdió la vida de manera instantánea en el lugar y fue descrito como un adulto mayor de tez morena, complexión regular, cabello escaso canoso y ojos cafés.